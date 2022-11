Der Geruch ist ekelhaft und wird stärker, je näher man der Kirchentür kommt. Auf dem Holz und den Steinplatten am Boden sieht man noch die Spuren der Flüssigkeit. Reinhard Hotop von der Schleusinger Kirchgemeinde zeigt auf den Spalt unterhalb der Tür. "Genau dort ist das Zeug ins Innere auf die Fußmatten gelaufen", sagt er.

Die Schadenshöhe steht laut Polizei noch nicht ganz fest. Aber Hotop ist sich sicher, dass die Steinplatten aufwendig saniert werden müssen. Der am kommenden Sonntag geplante Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag kann in der Kreuzkirche nicht stattfinden. Dort sollte den Verstorbenen gedacht werden. Im Grunde treffe der Anschlag auch jeden Trauernden.

An dieser Stelle lief die Buttersäure ins Innere der Kirche auf die Fußmatten. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Die Kriminalpolizei war am Sonntag vor Ort und hat Spuren gesichert. Bei der Substanz handelt es sich nach Angaben einer Sprecherin mit hoher Wahrscheinlichkeit um Buttersäure. Eine genaue Analyse steht noch aus. Die Polizisten haben Proben genommen und sie in ein Labor geschickt.

Die Polizei nehme die Sache zwar sehr ernst und ermittle intensiv, aber wie vor zwei Jahren auch gibt es laut Hotop keine Zeugen oder andere Hinweise. "Außer der chemischen Analyse, was will man hier noch für Spuren finden?"

Auf die Kreuzkirche in Schleusingen wurde bereits 2020 ein Anschlag verübt. Bildrechte: MDR/News5

Hotop allerdings sieht zumindest einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Friedensgebet am Samstagabend vor der Kreuzkirche. Diese sei eine Gegenveranstaltung zum sogenannten "Heldengedenken", welches das extrem rechte Bündnis "Zukunft Hildburghausen" jedes Jahr am Abend vor dem Volkstrauertag in Schleusingen durchführt.