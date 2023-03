Schleusingen hat etwas mehr als 10.000 Einwohner. In der Stadt soll jetzt eine größere Flüchtlingsunterkunft entstehen.

Schleusingen hat etwas mehr als 10.000 Einwohner. In der Stadt soll jetzt eine größere Flüchtlingsunterkunft entstehen. Bildrechte: imago/Bild13

Hildburghausens Landrat Thomas Müller (CDU) hat am Donnerstagabend auf der Kreistagssitzung für Pläne zum ehemaligen Schleusinger Krankenhaus geworben. Wie Müller sagte, denkt die Kreisverwaltung über die Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft in dem Gebäude nach.

Derzeit lebten im Landkreis rund 1.000 Flüchtlinge. Bei den Unterkünften sei der Landkreis deshalb am Limit. Das ehemalige Krankenhaus ist laut Müller in einem guten baulichen Zustand. Keines der Häuser, die in Frage kämen seien besser geeignet.