Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Von der Mutter verstoßen Wie die Kuh Leila in die Schafherde kam - und warum sie dort bleibt

Hauptinhalt

17. Mai 2025, 10:58 Uhr

Leila - das fränkische Gelbvieh - lebt gerade den Sommer ihres Lebens. Die Kuh ist am 10. August 2022 in der Mutterkuhherde der Schäferei Geßner in Bedheim zur Welt gekommen. Allerdings als Zwillingskalb, und sie wurde vom Muttertier verstoßen.