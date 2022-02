Tradition Kuhschwanzfest in Eisfeld wird wieder normal gefeiert

Die Organisatoren des Eisfelder Kuhschwanzfestes (Kreis Hildburghausen) planen das traditionelle Volksfest wieder in seiner normalen Form. Wie Sprecher Sven Seiffert sagte, soll nach zwei Jahren Corona-Zwangspause zu Pfingsten wieder über fünf Tage lang ausgelassen gefeiert werden. Neben Folklore und volkstümlicher Musik werden die Events für die Jüngeren auf zwei Bühnen ausgeweitet. Auch einen Rummel soll es wieder geben.

Das Kuhschwanzfest in Eisfeld ist eins der größten Volksfest in Südthüringen. Seine Wurzeln gehen auf den 30-jährigen Krieg zurück. Damals hat Herzog Casimir von Coburg die Eisfelder zu Wehrübungen zusammengerufen. Die Männer sind nach ihren Schießübungen mit Pfeifen und Trompeten in die Stadt eingezogen. Aus diesem Ritual ist das Fest entstanden.