Naturdenkmal Uralte Linde im Landkreis Hildburghausen überlebt Brandanschlag

10. Januar 2025, 19:29 Uhr

Eine 500 Jahre alte Linde in Südwestthüringen ist am Neujahrstag durch einen Feuerwerkskörper in Brand geraten. Sie galt als eine der ältesten der Region und war mit einem Stammdurchmesser von 7,55 Metern sowie einer Höhe von rund 28 Metern zudem außergewöhnlich groß für ein Naturdenkmal dieses Alters.