Luca treffen wir dieses Mal nicht im Kindergarten, sondern in der Werkstatt für behinderte Menschen in Oberrod. Sie gehört zum Rehabilitationszentrum Thüringer Wald im benachbarten Schleusingen. Der 23-Jährige steht an einer Werkbank und feilt mit Schleifpapier die scharfen Kanten eines Holzklotzes ab.

Betreuer Steffen Roßbach zeigt ihm mit einer Engelsgeduld, wie er das Papier halten muss. Aus den Holzklötzen und noch vielen anderen Teilen soll mal ein großes stabiles Insektenhotel werden. Lucas Sprachvermögen ist kaum entwickelt. Er spricht einzelne Wörter, aber unterhalten kann man sich mit ihm nicht wirklich.

Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Versetzt in die Hauswirtschaft

Luca ist 23 Jahre alt, seine Schulzeit vorüber und nun befindet sich der junge Mann im sogenannten Berufsbildungsbereich. Jugendliche mit Behinderung haben in dieser Phase zwei Jahre Zeit, um einen Job zu finden. Helfen sollen dabei auch Praktika wie das für Luca vergangen Sommer im Kindergarten in Bedheim im Kreis Hildburghausen.

Anfangs sei es gut gelaufen, erzählt die Kita-Leiterin Susanne Janny. "Aber bei der Arbeit mit den Kindern fiel Luca immer wieder in die Rolle des Kindes zurück. Das war natürlich nicht der Plan", erinnert sich Janny.

Der Kindergarten hat den Praktikanten deshalb in der Hauswirtschaft eingesetzt. Luca hat beispielsweise Geschirr gespült und Essen verteilt. "Das funktionierte aber immer nur mit Unterstützung und ständiger Begleitung", sagt Janny.

Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Assistentin gekündigt – Praktikum abgebrochen

Um das leisten zu können, wurde sogar eine Assistentin eingestellt. Gefördert wird so eine Stelle vom Thüringer Landesverwaltungsamt für maximal zwei Jahre. Aber sowohl die Assistentin als auch der Kindergarten stießen irgendwann an ihre Grenzen.

"Es wurde im Laufe dieses Praktikums immer schwerer, Luca zu motivieren. Die Assistenz hatte auch keinen pädagogischen Hintergrund, wusste auch manchmal nicht so richtig, was sie jetzt machen soll. Mit Bildern arbeiten oder was auch immer."

Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Als Janny wegen einer Erkrankung ausfiel, musste das Praktikum dann von einem Tag auf den anderen abgebrochen werden. Ob und wie es fortgesetzt wird, ist aktuell unklar.

Auch Menschen mit Behinderung müssen liefern

"Rückschläge gehören in so einer Phase dazu", sagt Kai Michaelis. Er leitet das Schleusinger Rehabilitationszentrum, zu dem auch die Werkstatt in Oberrod gehört.

"Das war für Luca schon eine ordentliche Umstellung. Anfangs hat er sich in dem Kindergarten natürlich auch noch wie ein Kind gefühlt und hat sich sicher auch wohlgefühlt. Im Berufsleben kommen dann aber ganz andere Anforderungen auf einen Menschen zu. Wie jeder andere Mensch auch, muss ein behinderter Mensch ein Mindestmaß an einer verwertbaren Tätigkeit liefern und sich darauf einstellen."

Vielleicht wäre deshalb ein Job in einer geschützten Werkstatt das Beste für Luca. Lucas Mutter Claudia sieht das anders. Sie beobachtet ihren Jungen wie er etwas ungelenkt mit dem Sandpapier hantiert. "Alles, was mit Fingerfertigkeiten zu tun hat, fällt ihm schwer", sagt sie. Deshalb sehe sie ihr Kind auch nicht unbedingt in einer Werkstatt.

Luca sei eine Frohnatur und gerne mit Menschen zusammen. "Er ist einfach außergewöhnlich oft gut gelaunt und eine Frohnatur. Das spürt dann auch sein ganzes Umfeld", ist Claudia Thein überzeugt.

Luca sei einfach ein sehr kommunikativer Mensch, auch wenn er sich sprachlich nicht ausdrücken könne. Aufgeben ist für Thein keine Option. Sie will ihr Kind fördern und fordern. Auch ein nächstes Praktikum hat sie für Luca schon im Auge. Demnächst soll er bei der Tagespflege für Senioren in Hildburghausen mitlaufen.

Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Eltern müssen realistisch bleiben

"Wir unterstützen das natürlich", sagt Kai Michaelis. Aber Eltern müssten auch aufpassen, dass sie ihren Kindern den Freiraum lassen, selbst entscheiden zu können. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Eltern das notwendige Augenmaß entwickeln. Dass sie sehen, was ist realistisch und was ist auch bezahlbar. Das Entscheidende für mich ist, dass der behinderte Mensch glücklich durchs Leben geht."

Michaelis spricht nicht nur aus beruflicher, sondern auch aus sehr persönlicher Erfahrung. Er ist selbst Vater eines Sohnes mit Trisomie 21.

