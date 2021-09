Der Wirt einer Gaststätte in Crock im Landkreis Hildburghausen beklagt Hassnachrichten nach einer Wahlkampfveranstaltung des CDU-Bundestagskandidaten Hans-Georg Maaßen in seinem Lokal. Die Beschimpfungen gehen nach Angaben des Wirts auf einen Fernsehbericht von "Spiegel TV" zurück. Der Gastronom wirft dem Magazin vor, ihn in die Nähe von Rechtsradikalen gerückt zu haben. Der Wirt der Gaststätte "Schützenhof XXL" hat nach eigenen Angaben Anzeige erstattet, die Suhler Polizei ermittelt.

Rechtsextremist Tommy Frenck weggeschickt

In der Gaststätte hatte die CDU am 8. September eine Wahlkampfveranstaltung mit Maaßen veranstaltet. In dem Videobeitrag von "Spiegel TV" ist zu sehen, dass der Südthüringer Rechtsextremist Tommy Frenck auch an der Veranstaltung teilnehmen wollte. Nach Angaben des Gastwirts hat er Frenck auf Bitte von Maaßen weggeschickt. So stellt es auch "Die Zeit" dar, die ebenfalls mit einem Reporter vor Ort war.

Wirt: Werde zum "Intimus" von Frenck gemacht