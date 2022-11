Sie heißen Wurst-Achim, Käse-Maik, Käthe Kabeljau oder Aal-Hinnerk: Lautstark und schlagfertig bieten sie ihre Waren an. Seit Donnerstag machen die Marktschreier in Hildburghausen Station. Zum Auftakt trafen sie bei regnerischem Wetter allerdings nur auf mäßige Resonanz. Bis zum Samstag sind nach Angaben der Gilde fünf Händler vor Ort. Es ist die einzige Marktschreier-Station in diesem Jahr in Thüringen.