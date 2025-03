Die Masernimpfung könne - wie jede Impfung - Nebenwirkungen auslösen, so Maske. "Wir wollen, dass das Immunsystem reagiert und Gedächtniszellen bildet. Aber es gibt in der Regel keine so schweren Reaktionen, die so stark wie eine Erkrankung sein würden." In der Regel gebe es keine Komplikationen wie bei der Erkrankung.