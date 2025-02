Denis Wagner wirkt nachdenklich, wenn er sich auf der Baustelle im Badehaus umsieht. Dort wo früher mal die Sauna war, sind zumindest die Zwischendecken abgerissen worden. Ein Gewirr aus dicken und dünnen Rohren dick verpackt in silberfarbener Dämmung ist freigelegt. Für den Laien sieht das nach Chaos aus. "Eigentlich sollten hier die Elektro- und Heizungsanlage längst schon abgebaut sein", sagt Wagner. Da aber hätten sich die Planer komplett verkalkuliert.

Holger Wohlleben, der Projektleiter nickt. "Die Planer hatten sich das alles ein bisschen anders vorgestellt. Sie dachten, wir schalten ab, machen Platz und bauen einfach neu“, so Wohlleben. Aber zumindest in Teilbereichen müsse das Haus in Betrieb bleiben. Vor allem wegen des zeltartigen Daches und seiner empfindlichen Membran muss beispielsweise die Heizung laufen.