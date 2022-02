Das seit über fünf Jahren geschlossene Badehaus in Masserberg im Thüringer Wald soll im September 2023 in neuem Glanz wieder eröffnet werden. Für den Umbau übergab Wirtschaftsstaatssekretär Carsten Feller (SPD) am Donnerstag einen Förderbescheid des Landes. Die Gemeinde rechne nun noch in diesem Frühjahr mit dem Beginn des Umbaus, sagte eine zuständige Sprecherin.