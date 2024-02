Die Polizei ermittelt zu einem Vorfall mit einem Traktor in der Umgebung von Masserberg (Landkreis Hildburghausen). Wie ein Sprecher auf Nachfrage sagte, hatten sich mehrere Zeugen am Sonntag bei den Beamten gemeldet, weil Jugendliche mit dem großen Traktor durch die Gegend gefahren sein sollen. Das Fahrzeug wurde später in Schönbrunn verlassen und defekt gefunden. Nach Angaben von Schönbrunns Bürgermeister Heiko Schilling (FW) wurde der Traktor aus dem Wald gestohlen.