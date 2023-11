Die Median Klinik Bad Colberg im Kreis Hildburghausen schließt Ende des Jahres. Die Geschäftsführung gibt dafür wirtschaftliche Gründe an. Alle 121 Mitarbeiter würden entlassen, hieß es am Dienstag. Alle laufenden Behandlungen von Patientinnen und Patienten würden ordnungsgemäß zu Ende geführt. Ab dem 1. Dezember würden keine neuen Patienten mehr angenommen.

Die Mitarbeiter könnten in anderen Median-Häusern freie Stellen besetzen. In einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt es dazu, das Team in Bad Colberg habe "gemeinsam immer mit großer Energie für das Wohl der Patienten gearbeitet". Die Geschäftsführung hoffe nun, "dass sich viele der Mitarbeitenden auf die zahlreichen offenen Stellenangebote in den mehr als 120 Kliniken und Einrichtungen von Median bewerben werden."