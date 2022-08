Die Sonne brennt heiß und auf dem Festplatz in Heldburg (Hildburghausen) laufen die letzten Absprachen. Das extrem warme Wetter macht den Feuerwehrleuten und den Organisatoren der 25. Thüringer Montgolfiade gerade etwas Bauchschmerzen. "Wir werden die Wettfahren etwas anders ablaufen lassen", sagt Bürgermeister Christopher Other (CDU).

Der Wald bleibt komplett außen vor. Nur über Wiesen und Feldern werden Marker gesetzt. Im Wettkampf müssen die Ballonsportler so genau wie nur möglich manövrieren. An bestimmten Markierungen halten sie und werfen kleine Sandsäcke, die sogenannten Marker. Wer das Ziel am genausten trifft, bekommt die meisten Punkte.

Mit dabei sind Teilnehmer ganz Deutschland, der Schweiz, Luxemburg und Polen. Bildrechte: dpa

Wald bleibt für Ballons tabu

Auch die Begleitfahrzeuge dürfen in diesem Jahr nicht durch den Wald fahren und die Besucher dürfen ausnahmslos nur auf den vorgegebenen Parkplätzen ihre Autos abstellen. Die Feuerwehr bewässert diese Flächen. Absolut tabu sind laut Bürgermeister die Böschungsränder. "Das Gras ist trocken wie Heu. Dieses Risiko können wir einfach nicht eingehen", so Other.

Erstmals Offene Deutsche Meisterschaft

Knapp 60 Ballone steigen zur Montgolfiade in den Heldburger Himmel auf. So viele wie noch nie. Das liegt unter anderem auch daran, dass dieses Mal sozusagen die Formel 1 des Ballonsports am Start ist. Zum allerersten Mal dürfen die Heldburger eine Offene Deutsche Meisterschaft ausrichten. Die Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland, aber auch der Schweiz, Luxemburg und Polen. Das Team aus Italien hat kurz vor Beginn abgesagt.

Die Wettfahrten in Heldburg in den Jahren zuvor waren Ranglistenwettbewerbe. "Wir sind so stolz, dass wir es endlich geschafft haben", sagte Swen Gaudlitz vom Thüringer Ballonsportclub. Seit 25 Jahren habe man darauf hingearbeitet. Vor zwei Jahren hatten sich die Thüringer den Ritterschlag erarbeitet. Als sie mitten in der Corona-Pandemie trotz aller Auflagen und ohne Zuschauer in Heldburg eine Montgolfiade ausrichteten. "Damit haben wir gezeigt, dass ganz Heldburg für den Ballonsport brennt", so Gaudlitz. Ohne die Stadt, den Landkreis, die begeisterten Menschen und Vereine wäre das niemals möglich gewesen.

Swen Gaudlitz vom Thüringer Ballonsportclub Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Gewandert wird auch noch

Den größten Besucheransturm erwarten die Organisatoren am Wochenende. Am Samstagabend findet das beliebte Ballonglühen statt. Die Ballone werden bei Einbruch der Dämmerung angefeuert. Ein Bild, das man so schnell nicht wieder vergisst. Auf dem Festplatz ist Samstag und Sonntag Rummel und in der Innenstadt lädt ein historischer Markt zum Bummeln ein.