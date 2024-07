Unterhalb des Kyffhäusers auf der B85 ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer mit einem Pkw kollidiert. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen.

Nach Angaben der Landeseinsatzzentrale der Polizei war der Motorradfahrer vom Kyffhäuser aus in Richtung Kelbra (Sachsen-Anhalt) unterwegs gewesen. In einer Kurve kollidierte er mit dem Auto, welches in Gegenrichtung unterwegs war. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.