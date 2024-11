Unbekannte haben in Hildburghausen in der Nacht zu Sonntag zahlreiche Neonazi-Aufkleber an mehreren Orten angebracht. Nach Polizeiangaben ist darunter auch eine Tafel zum Gedenken an das Schicksal jüdischer Mitbürger. Zuvor hatten Stadtvertreter an der Tafel vor dem Rathaus einen Kranz niedergelegt - im Gedenken an die Novemberpogrome der Nationalsozialisten am 9. November 1938.