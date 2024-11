Bildrechte: picture alliance / dpa | Matthias Balk

Zeugensuche Hunderte Neonazi-Aufkleber in Hildburghausen verteilt - Polizei ermittelt

11. November 2024, 13:00 Uhr

Unbekannte haben in Hildburghausen in der Nacht zu Sonntag zahlreiche Neonazi-Aufkleber an mehreren Orten angebracht. Betroffen sind unter anderem eine Gedenktafel für ermorderte Juden und ein Linken-Büro.