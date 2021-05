Landkreis Hildburghausen Neue Filter für Talsperre Schönbrunn

Rund 300.000 Südthüringer trinken Wasser aus der Talsperre in Schönbrunn. "Besseres Trinkwasser gibt es kaum“, ist John Zitzmann überzeugt. Dafür sorgt die Lage der Talsperre mitten im Thüringer Wald fast ohne menschliche Einflüsse. Zitzmann ist Chef des Wasserwerkes und hat die Aufsicht mit seinen Mitarbeitern darüber, dass nichts im Wasser drin ist, was dort nicht hingehört. Dafür sorgen 14 Filter in der sogenannten ersten Filterstufe und drei große Sandfilter. Die Röhren haben drei Meter Durchmesser und sind 23 Meter lang.

Wer die Werkhalle betritt, dort wo die drei Stahlkolosse steht, könnte denken, man sei in der Raketenhalle der NASA. Zitzmann lacht über den Vergleich und ist auch ein bisschen stolz auf die moderne Technik. Gebaut wird hier schon seit drei Jahren. "Weil Trinkwasser ja immer fließen muss, können wir nicht einfach alle drei Filter auf einmal abschalten", so Zitzmann. Pro Jahr wurde deshalb seit 2018 immer nur ein Filter vom Netz genommen und neu montiert. Zwei sind bereits fertig, der Dritte wird gerade zusammengeschweißt.

Technik aus den 70ern immer noch aktuell

Werkleiter John Zitzmann kontrolliert die Anlage in der Talsperre Schönbrunn. Bildrechte: MDR/ Bettina Ehrlich Die Talsperre Schönbrunn wurde 1969 gebaut. Damals vor allem, um die immer größer werdende Bezirksstadt Suhl mit Wasser zu versorgen. Die drei Stahlfilter stammen ebenfalls aus dieser Zeit. Das Prinzip ist von der Natur abgeschaut. Das Wasser wird aus der Talsperre in den Stahlröhren durch ein Sieb und einer Schicht aus feinem Sand gedrückt und so gereinigt. "Genauso wie es auch in der Natur durch Erdschichten passiert", erklärt Zitzmann. Diese Technik hat sich bewährt und werde daher auch wieder eins zu eins übernommen. Nur dass die Filter dieses Mal nicht aus einfachem Stahl, sondern aus Edelstahl hergestellt werden. "Sie können also nicht mehr rosten", freut sich Zitzmann. Er hofft daher, dass die drei neuen Filter mindestens die nächsten 50 Jahr überstehen. Vielleicht sogar noch länger.

Millionenschwere Investition

Die Talsperre Schönbrunn wurde 1969 gebaut, seitdem wird die Technik nach und nach erneuert. Bildrechte: MDR/ Bettina Ehrlich Insgesamt kostet der Einbau rund 6,5 Millionen Euro. Nötig war das Ganze, weil die mehr als 40 Jahre alten Filter ziemlich durchgerostet waren. "Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer 1 und wir können es uns nicht leisten, dass Filtersand ins Reinwasser gerät", so Zitzmann. Neben den drei neuen Filtern wurden auch die Leitungen von der Talsperre ins Wasserwerk komplett erneuert. Außerdem wurden zwei große Pumpen installiert. Eine Erkenntnis aus dem extrem trockenen Sommer 2018. Damals war der Wasserstand in dem Stausee dermaßen niedrig, dass der natürliche Druck fast nicht mehr ausgereicht hätte, um das Wasser zur Aufbereitung zu transportieren.

Schwieriger Transport