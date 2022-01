Fahrkartenautomaten waren gestern. Jetzt wird das elektronische Ticket per App gekauft. Zumindest in der Theorie. Ob das so funktionieren kann, haben die Landkreise Hildburghausen und Nordhausen in den vergangenen sechs Monaten getestet.

Zum Jahresende endete auch die Testphase. Laut Projektleiter Marcel Drews gab es in der Testzeit viele Neugierige, die das Handy-Ticket ausprobieren wollten. Doch bei vielen Neugierigen ist es auch erstmal bei nur einer Fahrt geblieben. Der Grund: Die Preise für das E-Ticket setzen sich ganz anders zusammen als beim herkömmlichen Tarif. In manchen Fällen lohnt sich das, in anderen Fällen nicht. Wer Handytickets nutzt, sollte den Akku des Smartphones im Blick behalten. Dafür entfällt das Zählen der Münzen. Bildrechte: dpa

Außerdem konnten im sogenannten Reallabor vorerst nur Einzelfahrscheine gekauft werden und zum Beispiel keine Monatstickets oder Gruppenfahrten. Trotzdem war verhaltenes Interesse da, sagt der Geschäftsführer der Nordhäuser Verkehrsbetriebe, Thorsten Schwarz.

Im Reallabor - so wie dieser Testlauf bei uns lief - haben wir leider die angestrebten 50 Testnutzer nicht ganz erreicht. Wir können aber insgesamt doch trotzdem eine Aussage über das Projekt machen, die auch recht positiv ausfällt. Thorsten Schwarz Geschäftsführer der Nordhäuser Verkehrsbetriebe

E-Ticket noch nicht thüringenweit verfügbar

In Zahlen ausgedrückt heißt das, dass in beiden Landkreisen im ersten Monat Juli 142 Kilometer mit dem E-Ticket zurückgelegt wurden, und im Oktober fast sieben Mal so viele, nämlich insgesamt 935 Kilometer. Laut Schwarz haben sich die Abläufe während der Testphase bewährt. Er hätte sich gewünscht, dass der E-Tarif ab Januar thüringenweit ausgerollt wird und nahtlos weitergenutzt werden kann.

Wäre schön gewesen, aber ich denke, es wird doch noch einige Zeit brauchen, bis wir das System über ganz Thüringen im Bestand haben. Thorsten Schwarz Geschäftsführer der Nordhäuser Verkehrsbetriebe

Vorher müssen sich alle beteiligten Verkehrsunternehmen noch über die Tarifstruktur einig werden. Eine Mammutaufgabe, wenn man sowohl städtischen als auch ländlichen Gebieten, größeren und kleineren Kreisen gerecht werden will. Fest steht: Die Fahrkartenautomaten in Thüringen werden auch mit E-Tarif nicht so schnell verschwinden.