Die reich geschmückte Scheune in Hellingen bei Heldburg ist inzwischen auch über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Aus dem benachbarten Franken reisen ganze Busse an. "Die Menschen verbringen hier ein paar Stunden und entdecken immer was Neues", sagt Ernst Langert. Ihm ist anzumerken, wie viel Spaß ihm die Sache bereitet.

Mit Osterhasen fürs Schaufenster in der Fahrradwerkstatt fing es an

Angefangen hat das Ganze vor ein paar Jahren. Damals hatte Langert noch eine Fahrradwerkstatt. "Ich wollte ein bisschen Werbung für mein Geschäft machen und habe vor Ostern ein paar Hasen an die Fassade gehangen. Irgendwann dann hat sich die Sache ein wenig verselbstständigt. Ich bastele einfach gerne, und dann wurden es immer mehr Oster", sagt Langert. Als gelernter Elektriker habe er noch sehr viel Strom im Blut. Besonders stolz ist Langert auf den Hasen, der auf den Bürgersteig pullert: "Für die Kinder immer ein Riesenspaß." An der Scheunendecke fährt ein Hase mit dem Einrad auf einem Seil. Hier muss der Hasenchef noch mal ran, denn noch eckt der Hase ständig an. Doch Langert ist in seinem Element.

Die Osterscheune in Hellingen. Bildrechte: MDR/ Bettina Ehrlich

Der Platz in der Scheune wird langsam knapp