Hildburghausens Landrat Thomas Müller hat sich bei der Netztochter der Deutschen Bahn über andauernde Zugausfälle wegen Personalmangels beschwert. In einem Brief des CDU-Politikers an DB Netz heißt es, seit Juli 2022 sei auf dem Werrabahn-Abschnitt Themar-Eisfeld ab 16:15 Uhr Betriebsruhe, weil Stellwerke nicht mehr besetzt sind. Dieser "unbefriedigende Zustand" sei bis Ende Oktober verlängert worden. Zudem wisse der Landkreis "aus mehreren Quellen" von Überlegungen, den Schienenersatzverkehr zwischen Themar und Eisfeld bis Jahresende fortzusetzen. Dies sei für den Kreis Hildburghausen "in keiner Weise akzeptabel".