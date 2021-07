Werratal/Ilmtal Bequem auf den Rennsteig - neuer Radweg soll es möglich machen

Seit inzwischen zwei Jahren gibt es in Schleusingen und Umgebung die "Provinz-Enthusiasten". Die Bürgerinitiative mit einem harten Kern aus etwa zwölf Leuten kämpft zuweilen verbissen für den "Graf von Henneberg-Radweg". Er soll von Schleusingerneundorf entlang der einstigen Bahnstrecke bis nach Schmiedefeld am Rennsteig führen. Doch ob und wann das Projekt starten kann, steht in den Sternen.