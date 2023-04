Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat irritiert auf die Proteste gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Schleusingen reagiert. In einem leerstehenden, aber räumlich voll ausgestatteten Krankenhaus sollen unter anderem ukrainische Familien untergebracht werden. Dagegen hatten am Mittwochabend rund 700 Menschen demonstriert.