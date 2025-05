Der US-amerikanische Rasiererhersteller Harry's will in den nächsten zwei Jahren jeweils zweistellige Millionenbeträge in seinen südthüringischen Standort Eisfeld investieren. Das kündigte das Unternehmen im Rahmen der USA-Reise von Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) an. Genaue Zahlen wurden allerdings nicht genannt. Harry's will Maschinen für eine neue Produktlinie anschaffen.

Bildrechte: IMAGO / ari