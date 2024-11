Mehrere Stunden hat Dietmar Kusch vom Bauhof gebraucht, um die Neonazi-Aufkleber in Hildburghausens Innenstadt zu entfernen. Durch den Nebel und die Nässe waren manche von ihnen so fest angepappt, dass nur noch ein Spachtel half. "Andere gingen ganz leicht ab", berichtet Kusch. Er war am Sonntagmorgen auf seiner Müll-Tour durch die Innenstadt. Gegen 7 Uhr entdeckte er am historischen Rathaus auf dem Marktplatz die Sauerei.