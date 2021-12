Abteilung für Altersmedizin Hildburghausen: Regiomed-Klinik trennt sich von umstrittenem Chefarzt

Der Klinikkonzern Regiomed trennt sich vom Chefarzt für Altersmedizin am Krankenhaus in Hildburghausen. Wie eine Sprecherin bestätigte, gehen Volker Heinbuch und Regiomed künftig getrennte Wege. Der Arzt war zuletzt in die Schlagzeilen geraten. Auch wirtschaftlich hat der Konzern Probleme. Wie Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke sagte, rechnet er in diesem Jahr mit einem Verlust von rund vier Millionen Euro.