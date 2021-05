Das Regiomed-Krankenhaus in Hildburghausen steckt offenbar in großen finanziellen Schwierigkeiten. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN sollen an der Klinik deshalb mehrere Stationen geschlossen werden. Betroffen sind die Gynäkologie, die Intensivstation, das Krankenhauslabor und die Sterilisation.