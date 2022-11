Skispringen Beschädigte Schanze in Biberschlag wird winterklar

Am 12. Juni hatten Unbekannte auf der Schanze in Biberschlag die Kunststoffmatten angezündet und fast komplett zerstört. Am Freitag werden die nun entfernt. Damit die jungen Athleten zumindest im Winter auf der Anlage trainieren können, sollen danach Vlies und Schneefangnetze montiert werden.