Auf die Kreuzkirche in Schleusingen im Landkreis Hildburghausen haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag einen Anschlag mit einer übel riechenden Flüssigkeit verübt. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, handelt es sich vermutlich um Buttersäure. Der Ermittlungen laufen.

Die Täter hatten die Flüssigkeit an der Eingangstür verteilt. Ein großer Teil lief in den Innenraum. Zuvor hatte es in der Kirche ein Friedensgebet gegen eine parallel stattfindende Nazi-Demonstration gegeben. Ob es einen Zusammenhang zu dem Anschlag gibt, ist unklar. Der zum Volkstrauertag geplante Gottesdienst am Sonntag musste im Freien stattfinden.