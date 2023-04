Etwa 600 Menschen waren am Mittwoch dem Protest-Aufruf des Neonazis Tommy Frenck gefolgt. Frenck hatte auf der Veranstaltung auch eine Rede gehalten. Der Landkreis erwägt, in einem ehemaligen Krankenhaus Flüchtlinge unterzubringen. Das Gebäude biete mit seinen Patientenzimmern samt Dusche und WC sehr gute Voraussetzungen. Außerdem sei es in einem baulich sehr guten Zustand. Gegen die Pläne gibt es in Schleusingen schon seit einiger Zeit Proteste.