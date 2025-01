Nach einem Unfall mit zwei Verletzten in Schleusingen (Kreis Hildburghausen) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen. Es gibt Hinweise darauf, dass es sich bei dem Unfall am vorigen Samstag zwischen Schleusingen und Gerhardtsgereuth um ein Rennen gehandelt haben könnte, teilte die Polizei in Suhl am Donnerstag mit.