Seit drei Jahren geschlossen Schleusingerneundorfer wollen ihr Waldbad retten

"Aus Sicht der anderen Ortsteile kann ich das sogar verstehen", sagte Jens Annemüller. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Schleusingerneundorfer Schwimmbadvereins "Glasbach". Aber für den Ort sei das Schwimmbad im Glasbachtal einfach mehr als nur ein Schwimmbad. "Ende der 1960er-Jahre haben unsere Großväter und Großmütter das Bad mit ihren eigenen Händen gebaut, wir hängen einfach dran und da sind ganz große Emotionen im Spiel", so Annemüller. "Ich habe da immer abends meine Runden gedreht. Das war so erholsam und gut für meinen Rücken", sagte Katrin Förster. "Dieses Bad ist der letzte Ort gewesen, wo wir uns im Dorf mal treffen konnten."

"Das stimmt schon", sagt Bürgermeister André Henneberg. "Außer einem Sportplatz und das war's dann auch schon hier", gibt er zu. Allerdings seien ihm momentan die Hände gebunden. Laut einem Gutachten vom letzten Herbst kostet die Sanierung rund 710.000 Euro. Mögliche Kostensteigerungen noch nicht berechnet. Fördermittel aus der Dorferneuerung waren abgelehnt worden. Weitere Förderanträge wurden nicht gestellt. Unter anderem, weil es im Stadtrat dafür keine Mehrheit gab. "Es liegt vor allem am Eigenanteil, den wir als Stadt aufbringen müssten", so Henneberg. Weil die Finanzlage so prekär ist, muss Schleusingen laut Bürgermeister im nächsten Jahr in die Haushaltssicherung.