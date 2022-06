Trotz aller Schwierigkeiten ist Fleischhauer wild entschlossen. Spätestens am 1. November will er mit den Bauarbeiten beginnen. Dann soll erst mal im Schlossgarten aufgeräumt werden. Viele Bäume sind morsch und teilweise auch schon umgestürzt. Aber auch am Haus müsse dringend was passieren: im Dach gibt es einige undichte Stellen und einige Fenster sind eingeschlagen.