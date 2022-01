Dichter Schneefall hat am Sonntag in den Höhenlagen des Thüringer Waldes erneut zu Behinderungen auf den Straßen geführt. In der Nähe von Schleusingen im Landkreis Hildburghausen musste die Feuerwehr nach Angaben der Polizei gleich mehrere umgestürzte Bäume von den Fahrbahnen räumen. Blockiert waren die Straßen unter anderem zwischen Schleusingen und Gerhardsgereuth, zwischen Schwarzbach und Wiedersbach sowie zwischen Ratscher und Wiedersbach.

In Einsiedel ist ein Autofahrer auf der schneeglatten Straße von der Straße abgekommen und hat sich mit dem Wagen überschlagen. Die Insassen sind unverletzt geblieben. Glätteunfälle gab es auch im Bereich Oberhof im Kreis Schmalkalden-Meiningen. In allen Fällen blieb es bisher bei Blechschäden. Seit dem Vormittag hat es bis zu zehn Zentimeter geschneit. Auch die Autobahnen am Hermsdorfer Kreuz waren davon betroffen. Auf den Autobahnen 9 und 73 standen zudem Lastwagen quer. Auf der A73 hat der Schnee einen Autofahrer an der Abfahrt Schleusingen von der Fahrbahn abgebracht. Bildrechte: MDR/Steffen Ittig