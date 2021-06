Hildburghausens Landrat Thomas Müller (CDU) sieht das Landratsamt im Recht. Für Kreisstraßen ist seiner Meinung nach kein Planfeststellungsverfahren nötig. Dass die Teilstrecke nach wie vor als Eisenbahntrasse gilt, war Müller nach eigenen Angaben nicht bewusst. Die Deutsche Bahn will jetzt ehemalige Strecken wiederbeleben und hat dafür 20 einstige Linien in die engere Wahl gezogen. Darunter auch die Werrabahn von Eisfeld nach Corburg in Bayern.