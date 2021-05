Das Thüringer Landesamt für Umwelt hat den Bau von 400 Meter Kreisstraße im Kreis Hildburghausen nachträglich für rechtswidrig erklärt. In einem Bescheid des Landesamts vom 7. Mai heißt es, das 2019 gebaute Straßenstück auf der Trasse der aktuell nicht genutzten Eisenbahnstrecke Werrabahn sei vom Umweltamt des Kreises ohne Planfeststellungsverfahren genehmigt worden. Dies wäre nach geltender Rechtslage aber zwingend erforderlich gewesen und daher nachzuholen. Das Genehmigungsverfahren sei aber nicht vom Umweltamt zu führen, das dazu nicht berechtigt sei, sondern vom Landesverwaltungsamt in Weimar. Im Planfeststellungsverfahren seien auch eisenbahnrechtliche Vorschriften zu berücksichtigen.

Bereits am Wochenende war bekannt geworden, dass die Landesregierung vom Landkreis 180.000 Euro Fördermittel wegen des illegalen Straßenbaus zurückfordern will. In einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Laura Wahl heißt es, ein Bescheid dazu an den Landkreis werde gerade vorbereitet.