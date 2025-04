Nach einem SEK-Einsatz in Linden im Kreis Hildburghausen sitzt ein 31-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Wie die zuständige Polizei in Suhl am Freitagnachmittag mitteilte, erließ ein Haftrichter am Amtsgericht Sonneberg Haftbefehl. Der Mann war am Donnerstagabend mit einer Machete durch den Ort gelaufen.