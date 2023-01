In der Silvesternacht sind in Hildburghausen Feuerwehrleute angegriffen worden. Sie wurden eigenen Angaben zufolge bei ihrem Einsatz auf dem Markt mit Böllern und Flaschen beworfen. Auch ein Notarzt sei angegriffen worden. Stadträtin Brigitte Wütscher (Pro HBN) fordert für das kommende Jahr ein Feuerwerksverbot in der Innenstadt. Sie will einen entsprechenden Antrag im Stadtrat einbringen.

Der Marktplatz in Hildburghausen Bildrechte: dpa