Die im vergangenen Jahr abgebrannte Skisprungschanze in Biberschlag (Kreis Hildburghausen) wird noch in diesem Jahr neu aufgebaut. Wie eine Sprecherin des Sportvereins Biberau MDR THÜRINGEN sagte, übergibt der Landessportbund dafür am Donnerstagnachmittag 120.000 Euro Fördergeld.