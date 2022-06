Das Feuer an der Skisprungschanze in Biberschlag im Landkreis Hildburghausen ist gelegt worden. Wie eine Polizeisprecherin MDR THÜRINGEN sagte, gehen die Experten der Kriminalpolizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Die Kunststoffmatten im Auslauf seien von dem Täter oder den Tätern mit einem erheblichen Aufwand in Brand gesetzt worden. Eine konkrete Spur haben die Ermittler noch nicht.

Gesamter Unterbau der Skisprungschanze zerstört

Der Schaden wird von der Polizei inzwischen auf deutlich mehr als 200.000 Euro beziffert. Der Schaden allein an den Matten beläuft sich auf 70.000 Euro. Die komplette Schanzenanlage samt Unterbau ist durch das Feuer am Sonntag vor zwei Wochen zerstört worden.

Die Flammen schlugen zwischenzeitlich meterhoch in die Luft. Bildrechte: Steffen Ittig

Der SV Biberau hat für den Wiederaufbau der Schanze ein Spendenkonto eingerichtet. Wie ein Vereinssprecher MDR THÜRINGEN sagte, ist die Hilfsbereitschaft unter den Vereinen groß. So habe die Sportgemeinschaft Masserberg beim Rennsteigstaffellauf am Samstag Spenden gesammelt.

Auch bei einem Kinderfußballturnier in Schleusingen (Kreis Hildburghausen) hatten die Veranstalter am Samstag eine Spendenbox aufgestellt. Weil die Schanze in Biberschlag derzeit nicht nutzbar ist, trainieren die Kinder vorübergehend auf der Nachwuchsschanze in Schmiedefeld am Rennsteig (Suhl).

Feuerwehr löscht Brand in 20 Minuten