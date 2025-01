Die Autohaus-Gruppe Staffel mit Sitz in Hildburghausen war in finanzielle Schieflage geraten und hatte im Oktober Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen beschäftigt eigenen Angaben zufolge 165 Mitarbeiter in Hildburghausen, Schleusingen, Sonneberg, Suhl, Coburg und Kronach. Die Autohäuser bieten Fahrzeuge der Marken Opel, Ford und Mitsubishi an.