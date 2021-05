Vogelgrippe Hildburghausen hebt als letzter Thüringer Kreis Stallpflicht auf

Als letzter Thüringer Landkreis hebt Hildburghausen die Stallpflicht für Hausgeflügel zum Schutz vor der Vogelgrippe auf. Nach Angaben des Landratsamts dürfen Hühner, Enten und Gänse ab Mittwoch wieder ins Freie. Seit drei Wochen seien in der Region keine neuen Fälle der Tierkrankheit registriert worden, die auch Geflügelpest genannt wird. Die Stallpflicht galt seit Anfang Januar für Halter in zwei Ortsteilen von Schleusingen.

Thüringens Geflügelhalter hatten seit Jahresbeginn mit zwei Vogelgrippe-Wellen zu kämpfen: Nach dem Fund infizierter Wildvögel in Nordthüringen hatten zunächst fast alle Kreise und kreisfreien Städte eine Stallpflicht verfügt. Die Vorschrift galt entweder für das gesamte Gebiet der jeweiligen Kommune oder für einige Gemeinden.

Ende Februar hoben die ersten Kommunen die Stallpflicht wieder auf, bis Mitte März eine zweite Welle einsetzte: In Mühlhausen wurden infizierte Wildvögel tot an einem Teich gefunden, außerdem wurde ein Zuchtbetrieb im Weimarer Land von einem Partnerunternehmen in Nordrhein-Westfalen mit infizierten, lebenden Tieren beliefert.