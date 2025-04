Für die Menschen in der Region ist der Rother Stausee inzwischen Kulturgut. In den 60er-Jahren für die Landwirtschaft gebaut, ist er heute ein beliebtes Ausflugsziel. Auch wenn baden eigentlich verboten ist, wird es toleriert. Ganze Generationen in der Gleichbergregion haben hier schwimmen gelernt. Groß war daher die Aufregung im Februar, als vom Teich nur noch ein Tümpel übriggeblieben war.

Die Thüringer Fernwasserversorgung hat im Auftrag der Stauaufsichtsbehörde im Umweltlandesamt den Wasserstand drastisch gesenkt. Nach neuen Berechnungen ist der Ablauf des Sees zu klein, bei Starkregen könnte es zu Überflutungen kommen.

Sie können nicht einfach Tatsachen schaffen, ohne mit uns vorher zu reden. Landrat Sven Gregor

Jetzt soll ein Kompromiss allen Seiten Rechnung tragen: Den Menschen, den Tieren und dem Schutz vor Hochwasser. Dafür gab es am Dienstag einen Vor-Ort-Termin.

Stausee Roth abgesenkt: Landrat aufgebracht

Auch die Naturschutzbehörde im Landratsamt war von der Aktion am Rother Stausee völlig überrumpelt worden. Hildburghausens Landrat Sven Gregor (Freie Wähler) muss sich deshalb mächtig zurückhalten: "Sie können nicht einfach Tatsachen schaffen, ohne mit uns vorher zu reden", sagt Gregor sichtlich geladen. "Wenn Bürger irgendetwas an Biberdämmen machen, sind sie sofort dran. Was hier passiert ist, kann man doch niemandem erklären", so der Landrat.

Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert. Thomas Dirkes Geschäftsführer der Thüringer Fernwasserversorgung

Die Botschaft scheint inzwischen angekommen zu sein. "Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert", gibt Thomas Dirkes - der Geschäftsführer der Thüringer Fernwasserversorgung - zu. "Das hätten wir früher ankündigen müssen, auch den Behörden hätten wir Bescheid sagen müssen." In Zukunft solle so etwas nicht mehr passieren.

Umweltminister Tilo Kummer (BSW) spielt eine Art Vermittlerrolle. "Gehandelt hat die Fernwasserversorgung hier, weil sie die Sicherheit der Bevölkerung im Blick hatte", sagt der Minister. Das dürfe man bei aller Aufregung nicht vergessen. "Aber wir brauchen bei der Trockenheit aktuell jeden Tropfen Wasser, den wir zurückhalten."

Bei diesem abgesenkten Wasserstand könne es nicht bleiben. "Weil das am Ende zwar den Hochwasserschutz sichergestellt hätte, aber das Gewässer nicht mehr als Gewässer erlebbar gewesen wäre", sagt der Umweltminister in versöhnlichem Ton.

Wir brauchen bei der Trockenheit aktuell jeden Tropfen Wasser, den wir zurückhalten. Umweltminister Tilo Kummer

Ursprünglich hatte der See einen Wasserstand von etwa fünf Metern. Bei einem Starkregen müsste der Ablauf nach neuen Berechnungen mindestens 35 Kubikmeter pro Sekunde schaffen. Durch den im See passen aber gerade mal zwei Kubikmeter. Sollte es sintflutartig regnen, könnte der See überlaufen.

Vorschlag: Stausee soll neuen Überlauf bekommen

Der Wasserstand im See wurde deshalb abgesenkt. Aktuell liegt er bei etwa vier Metern und 30 Zentimeter. Um wieder mehr Wasser anstauen zu können, soll neben dem Damm ein neuer Überlauf geschaffen werden. Dafür müsste eine Mauer an einer Seite um einen Meter abgetragen werden - das Wasser würde dann in die Breite in den Wald hineinlaufen.

Die Kosten liegen schätzungsweise bei einer halben Million Euro. Minister Kummer ist optimistisch, dass die Arbeiten bis zum Herbst abgeschlossen werden können. Der Stausee könnte dann wieder auf etwa vier Meter und 50 Zentimeter angestaut werden.

Kompromiss gefunden? Unterschiedliche Reaktionen

Veit Hermann vom Angelverein kann damit gut leben. "Alles ist besser, als den Stausee zu verlieren", sagt er. "Und man muss ja auch kompromissfähig sein. Die Behörden müssen schließlich abwägen bei ihren Entscheidungen und da spielen Sicherheit und der Naturschutz eine Rolle."

Kreisrat Andreas Hummel von den Freien Wählern ist nicht zufrieden. Er will weiter um den alten Wasserstand kämpfen. "Hier geht es beispielsweise auch um die Brutplätze für die Vögel." Die alten Ufer, so wie sie gewesen sind, müssten wiederhergestellt werden.

Alles ist besser, als den Stausee zu verlieren. Veit Hermann Angelverein Römhild