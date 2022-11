Weil Straßen heutzutage breiter gebaut werden, hat der Kreis ein Stück der Straße verlegt. "So konnten wir eine Baumallee und mehrere sehr alte Eichen retten", sagt Eisfelds Bürgermeister Sven Gregor (Freie Wähler). Die Stadt war in den Bau eng mit eingebunden und stellte auch ihre Grundstücke zur Verfügung. Es sei mitnichten so gewesen, dass beim Bau der Naturschutz keine Rolle gespielt hätte, sagt Gregor. Was der Landkreis jedoch vor vier Jahren tatsächlich versäumt hatte, war eine Umweltverträglichkeitsprüfung.