Auch die Glasfassade der Therme ist in der Diskussion. So wird darüber nachgedacht, wie sie umgebaut werden kann, um Energieverluste zu vermeiden. Zudem sei eine umfangeiche Energieanalyse in Auftrag gegeben worden. Erst, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, soll der normale Badebetrieb auch mit Tagesgästen wieder starten. Wann das sein wird, ist unklar. Auf keinen Fall mehr in diesem Jahr.

Ein Problem für das ganze Heldburger Unterland

Davon ist auch Heldburgs Bürgermeister Christopher Other (CDU) kalt erwischt worden. Die Kommunikation zwischen ihm und Median sei holprig geworden in der letzten Zeit. Trotzdem hofft Other, dass die angekündigte energetische Sanierung jetzt schnell und möglichst effizient über die Bühne geht und die Therme möglichst bald wieder öffnet. Bürgermeister Christopher Other sieht Probleme für die gesamte Region. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

"Jeder Tag, an dem das Bad geschlossen ist, ist ein verlorener Tag und ist ein Problem für die Stadt Heldburg und für die Tourismusregion im Heldburger Unterland. Wir verlieren sukzessive Badegäste an die anderen Standorte ringsherum – das schmerzt natürlich", sagt Other.

Badegäste wandern ab

Silvan Zapf ist Chef vom Tourismusverband Heldburger Land und er kann dem Bürgermeister nur zustimmen. Die Terrassentherme in Bad Colberg werde von den Gästen vor allem wegen der Ruhe dort geschätzt. "Es kamen sogar welche, die waren vorher in der Obermaintherme im bayerischen Bad Staffelstein. Und dann kamen sie zu uns und haben gemerkt, dass sie hier viel mehr Platz und Ruhe für sich haben."

Nach dem Lockdown haben wir wirklich gedacht, es geht wieder aufwärts und wir starten durch. Robin Fleck Ortsteilbürgermeister

Auf solche zufriedene Gäste muss Zapf in den nächsten Monaten verzichten. Schlimmer noch, die Kollegen in der Touristinformation schicken Badewillige jetzt ins rund zehn Kilometer entfernte Bad Rodach in Bayern. Dort ist erst vor Kurzem eine neue Panoramasauna eröffnet worden.

Gäste bleiben auch in Gaststätten und Pensionen aus

Dort brummt der Laden, auch viele Südthüringer sind Stammgäste. Bad Colbergs Ortsteilbürgermeister Robin Fleck bekommt vor allem den Unmut der Gaststätten und Pensionsbetreiber zu spüren. "Nach dem Lockdown haben wir wirklich gedacht, es geht wieder aufwärts und wir starten durch. Wir sind ja nicht nur ein Dorf, sondern auch Dienstleister für die Therme mit den Cafés, Gaststätten und Pensionen", sagt Fleck.

Enttäuschter Kurgast

Wie zur Bestätigung kommt ein Kurgast vorbeigelaufen. Er möchte seinen Namen nicht nennen. Aber der Erfurter erzählt, wie enttäuscht er war, als er die Therme das erste Mal von innen gesehen hat. Statt nur drei Becken gebe es jetzt gar nur noch zwei, in denen Bewegungstherapien stattfinden. "Alles andere ist abgesperrt, aber von Bauarbeiten habe ich noch nichts mitbekommen", sagt er.

Ein eigenes Bild dürfen wir uns leider nicht machen. Median als Hausherr gibt nicht nur keine Interviews, sondern lässt uns auch nicht auf das Gelände. Vielleicht dann, wenn die Sanierung beendet ist und die Wiedereröffnung gefeiert wird.