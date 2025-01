Durch puren Zufall ist in Themar im Landkreis Hildburghausen eine illegale Cannabis-Plantage aufgeflogen. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes am Montag ein Problem im Stromnetz festgestellt. Beim Nachschauen hätten sie bemerkt, dass die Hauptstromleitung angezapft und der Strom in eine Werkstatt umgeleitet wurde.