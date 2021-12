Nach einem schweren Unfall in Themar ist das Unfallopfer gefunden worden. Die 39-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei in Hildburghausen verletzt ins Krankenhaus begeben. Wie genau sie da hinkam, ist demnach aber unklar. Ihr Wagen war am frühen Donnerstagmorgen zwischen Themar und Lengfeld gegen einen Wassertank aus Beton geprallt.

Der Unfall soll sich am frühen Donnerstagmorgen ereignet haben (Symbolfoto). Bildrechte: IMAGO