Mit einem Jahr ist der Ungarisch Drahthaar Emma zu Andreas Hummel nach Gleichamberg gekommen. Emma ist ein exzellenter Jagdhund - ein Vorstehhund. Sie wird für die Jagd im Feld eingesetzt und stöbert Rebhühner oder Fasane auf. Und das so gut, dass Emma sogar bei Welt- und Europameisterschaften schon Titel eingeheimst hat.

Hummel hat und hatte schon viele Hunde. Aber so eine wie Emma noch nie, sagt er und lacht stolz. "Ich habe die noch nie knurren gehört", sagt Hummel. "Ihr ganzes Wesen ist einfach etwas ganz Besonderes. Sie geht völlig offen auf die Leute zu. Und dabei immer fordernd, aber trotzdem ruhig und besonnen."

Gerade das Besonnene macht sie für die Therapie so interessant. Wenn Hummel ihr das orangefarbene Halsband anlegt, ist für Emma klar, heute geht’s ins Krankenhaus. Geht es auf die Jagd, bekommt der Hund eine Weste angelegt. Seit etwa einem halben Jahr ist Emma regelmäßig in der Reha-Abteilung der Altersmedizin . Einmal pro Woche begleitet sie die Patienten beim Rehasport oder geht mit ihnen im Park spazieren.

Therapeutin Annett Rose verteilt im Sportraum an die Patienten kleine Plastikbälle. Viele der Patienten müssen nach schweren Operationen oder Knochenbrüchen das Laufen erst wieder lernen. Die Übungen mit den Bällen helfen beispielsweise, die Arme wieder beweglicher zu machen. Emma liegt seelenruhig in der Mitte und ist zur Stelle, wenn ein Ball auf den Boden fällt. Ganz vorsichtig nimmt sie ihn in die Schnauze und bringt ihn zum Patienten zurück.