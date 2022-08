Das Tierheim von Hildburghausen liegt etwas abseits von der Stadt und ist wie viele andere Gebäude im Außenbereich nicht an das Trinkwassernetz angeschlossen.

Doch seit Freitag kommt nur ein müdes Rinnsal aus dem Wasserhahn. "Unser Tiefbrunnen ist ausgetrocknet", sagt Tierheimleiterin Nicole Stephan. Ein Pumpensystem sorgt normalerweise für ordentlichen Wasserdruck. Nach der langen Dürre ist jedoch das Grundwasser so weit abgesunken, dass im Tiefbrunnen nichts mehr ankommt.

Eine Katastrophe für Monika Hahn vom Tierschutzverein. "Die Hunde, Katzen, Meerschweinchen und Kaninchen brauchen täglich mehrfach frisches Wasser", so Hahn. Aber auch für die Hygiene im Haus wird laut Hahn viel Wasser gebraucht. "Wir wischen jeden Tag die Katzenzimmer durch. Wir haben oft kranke Tiere, da ist Hygiene besonders wichtig", sagt Hahn und zeigt auf den blitzeblanken Boden im Katzenhaus.

Die Not der Tiere rührt die Einwohner. Schon kurz nachdem Stephan in den sozialen Netzwerken einen Ruf nach Wasserspenden abgesetzt hatte, kamen die ersten Hildburghäuser mit Wasserkanistern angefahren. Ein Baumarkt spendierte mehrere große Wassertonnen für Brauchwasser. Eine Schäferei große Kanister für Trinkwasser.

"Ein Versicherungsvertreter aus Straufhain kam sogar mit seinem Hänger an", erzählt Nicole Stephan gerührt. Im Hänger steht ein 1.000-Liter-Fass. "Wenn es leer ist, sagen wir Bescheid und er füllt es uns wieder auf - das ist der Wahnsinn", so Stephan. Das Wasser füllen die Tierheimmitarbeiter jetzt teilweise in den Brunnen. Damit die Waschmaschine wieder laufen kann.