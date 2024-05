Zwischen bereits "befürchtet" und "überrascht"

Er sei überrascht worden - sagt ein älterer Mann, der angibt im Sportverein aktiv zu sein. Er könne das Ergebnis weder nachvollziehen, noch kenne er Menschen, die für Frenck gestimmt hätten. "Ich bezweifle, dass Frenck für das Amt des Landrats qualifiziert wäre", fügt der 70-Jährige außerdem hinzu. Von Anderen hört man dagegen: "Ich hatte ein solches Ergebnis schon befürchtet." Der Zuspruch zu Frenck, der für das "Bündnis Zukunft Hildburghausen" im Kreistag sitzt, sei in den vergangenen Jahren merklich gewachsen.

Wie erklären sich die Menschen den Erfolg von Tommy Frenck?

Eine Meinung, die viele auf der Straße vertreten, lautet: Frenck profitiere vom Frust der Menschen. Hauptsächlich Frust über die Politik der Bundesregierung. So nimmt es zum Beispiel der 74-jährige Reparaturschlosser Erich Rückert aus Römhild wahr: "Die wollen der Regierung einen Schuss vor den Bug geben." Für den 42-jährigen Martin Müller, der in Römhild ebenfalls mit sich sprechen ließ, ist Frencks Stimmenzuwachs ein Zeichen dafür, wie sich rechtsradikales Gedankengut in der Gesellschaft verfestigt hat. Auch er sieht die Schuld vor allem bei der Politik selbst.

Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Eine Frau spricht davon, dass sie kaum von ihrer Rente leben könne. Ein ganzes Leben lang arbeiten und dann arm sein - diese Situation habe bei ihr zu Politikverdrossenheit geführt. Zweimal ist auch die Ausgrenzung Frencks Thema, er sei nicht wie die anderen Kandidaten zu Wahlforen eingeladen worden. Für die Passanten eine Strategie, die offenbar nach hinten losgegangen sei.

Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

Zuwachs für Frenck als Ausdruck von Protest?

Ein 56-jähriger Mann, der gerade mit seinem Hund spazieren geht, drückt seine Meinung so aus: "Der Staat macht vieles verkehrt. Ständig wird über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden." Eine Aussage, denen andere beipflichten. Wie Politik in den vergangenen Jahren gemacht wurde, habe die Menschen in die Arme von Rechtsradikalen, wie Tommy Frenck, getrieben. Immer wieder fällt der Begriff Protestwahl. Eine Argumentation, die sonst oft im Kontext der AfD auftaucht. In Hildburghausen gab es bei der Landratswahl bekanntermaßen keinen AfD-Kandidaten. Ob Frencks starkes Ergebnis (auch im Vergleich zur Landratswahl im Jahr 2018 - damals wählten ihn etwa 17 Prozent) damit zusammenhängt, bleibt Spekulation.

"Wahlentscheidung nicht bis zum Ende durchgedacht"

Neben der Argumentation, es handle sich um eine Protestwahl, gibt es auch Passanten, die sich frustriert und verärgert über ihre Mitbürger zeigen. Es gebe viele naive Menschen, die ihre Wahlentscheidung einfach nicht bis zum Schluss durchdenken würden. Eine Frau gibt an, Frenck habe zum Beispiel versprochen, Schulessen kostenlos zu machen. Das klinge in den Ohren mancher einfach zu schön, um der Idee und ihrer Umsetzbarkeit nicht glauben zu wollen.

"Hildburghausen ist nicht Robinson Crusoe"

Eine weitere Person, die damit einverstanden ist, ihren Namen später im Artikel zu lesen, heißt Monika Masur. Sie zeigte sich wütend über die von ihr erlebte Verharmlosung Frencks, Leute würden sagen: "Das ist der gute Kumpel von nebenan, der kocht doch so gut. Der ist doch so lieb und nett. Und der setzt sich für uns ein, damit es uns hier gut geht, in der Provinz." Dass Hildburghausen nicht Robinson Crusoe, ein Schiffsbrüchiger allein auf einer Insel sei, das hätten viele noch nicht verstanden: "Wir sind weltweit verbunden!", und appelliert an ihre Mitbürger, selbst Initiative zu ergreifen.

Bildrechte: MDR/Marlene Drexler

"Man muss sich der Situation stellen"

Dank dieser Wahl habe Hildburghausen nun wieder deutschlandweit negativ Presse erhalten - ein Umstand, der Monika Masur aufregt. Auch, wenn sie hinterherschiebt: "Ich suhle mich nicht in Enttäuschung. Sondern engagiere mich. Man muss sich dieser Situation stellen." Ihrer Meinung nach hätten vor der Wahl zu wenige Menschen Haltung gezeigt. Masur selbst ist Teil des "Bündnis für Demokratie und Weltoffenheit Kloster Veßra", wie sie erzählt. Die Initiative will einen Gegenpunkt in der Region setzen, nachdem Frenck dort in der Vergangenheit mehrfach Rechtsrock-Konzerte organisiert hatte.